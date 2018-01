Abi, comitato indica Patuelli per il terzo mandato

Il comitato esecutivo dell' Abi «ha approvato all'unanimità la proposta di Carlo Messina e Luigi Abete di rinnovare per il prossimo biennio Antonio Patuelli come presidente». Così Camillo Venesio, vice presidente Abi, durante una pausa della riunione odierna spiegando che la cosa richiede «una minima modifica statutaria necessaria per il rinnovo della presidenza». Ci sarà quindi la possibilità di fare un terzo mandato da presidente «se proposto dal comitato esecutivo con maggioranza qualificata del 75%». La proposta di oggi «è stata votata all' unanimità per acclamazione», ha aggiunto Venesio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA