ArcelorMittal si allea con Nippon Steel per rilevare Essar

ArcelorMittal e Nippon Steel presenteranno un'offerta congiunta per acquisire Essar Steel, gruppo indiano dell'acciaio che ha avviato le procedure fallimentari e che dovrebbe andare all'asta nella seconda metà di febbraio. Lo scrive l'Economic Times, citando alcune fonti interne alla società. Inizialmente Arcelor e Nippon avevano pianificato di presentare offerte separate per Essar. Tra gli altri soggetti interessati figurano Tata Steel, Vedanta Resources e i fondatori di Essar, Shashi Ruia e Ravi Ruia in cordata con la banca d'investimento russa Vtb.

