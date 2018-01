EasyJet interessata ad acquisire parti di Alitalia: trattative in corso

EasyJet è interessata ad acquistare «alcune parti» di Alitalia. Lo ha detto l'amministratore delegato della compagnia britannica, Johan Lundgren, secondo quanto riferisce Bloomberg, aggiungendo che le «trattative con i commissari» di Alitalia «sono in corso». Intanto la compagnia ha archiviato il trimestre fiscale ottobre-dicembre 2017 con ricavi in rialzo del 14,4% a 1,14 miliardi di sterline. Il numero dei passeggeri è salito a 18,8 milioni.



«La soluzione di EasyJet è una soluzione che soddisfa completamente le esigenze che ci hanno espresso i commissari», ha detto in una conference call il direttore EasyJet per l'Italia Frances Ouseley. «La nostra compagnia è specializzata sulle operazioni di breve e medio raggio e il problema vero di Alitalia sono proprio le perdite di breve e medio raggio e la nostra soluzione risolve le problematiche di business di Alitalia», ha spiegato. Ha sottolineato, tuttavia, che «i tempi» per l'operazione «si stanno un po' diluendo» infatti «l'operazione nelle sue varie fasi richiederà ancora tempo». Circa l'andamento di EasyJet in Italia, Ouseley ha detto che «i risultati sono positivi come nel resto d'Europa, con una crescita dei passeggeri del 7% e una domanda che cresce di tre punti dal punto di vista del load factor ».



© RIPRODUZIONE RISERVATA