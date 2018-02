Alitalia, slitta tutto a dopo le elezioni. Calenda: «Nessuna soluzione prima del voto»

«I commissari mi hanno confermato che non ritengono di poter concludere prima del 4 marzo, in quanto i pretendenti di Alitalia vogliono aspettare che ci siano le elezioni». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda a margine del tavolo sull'automotive. «Però andiamo avanti a lavorare», ha aggiunto il ministro, che sulla cordata a quattro Air France-Delta-Easyjet-Cerberus non ha voluto dire nulla: «Non commento sulle cordate», ha concluso.



«Le preferenze ci sono sulla base dei contenuti, ma non sono ancora sufficientemente definiti per prendere una decisione», ha risposto ancora il ministro a chi gli chiedeva se avesse una preferenza sulle proposte in campo.

