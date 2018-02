Il caso-braccialetto/ Amazon, lo scontro si sposta sul Jobs act

Diciamolo. L’enorme polemica sui braccialetti elettronici di Amazon è figlia di un errore. Una polemica che si è gonfiata per via della campagna elettorale. L’errore lo ha compiuto il sistema dei media, che ha lanciato la notizia di uno strumento applicato a ogni addetto dei depositi logistici di Amazon, pronto per essere introdotto e con finalità anche di controllo dei dipendenti. E invece no, quel braccialetto semplicemente e fattualmente non esiste, la multinazionale americana delle consegne non lo...





