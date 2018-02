Anas, Armani: piano di investimenti da 30 miliardi, 100 mila posti di lavoro nei cantieri

Trenta miliardi di euro di investimenti, focalizzati soprattutto sulla manutenzione delle infrastrutture e concentrati al Sud, e 100 mila posti di lavoro nei cantieri. Questi i numeri degli investimenti pianificati dall'Anas nel piano trinnale, che copre un arco temporale che si spinge al 2020. Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Anas, Gianni Vittorio Armani, in occasione del convegno #Connectivity organizzato da Fillea e Filt. «Una grande leva di crescita, dunque, su cui pensiamo che il nostro paese possa ripartire completamente», ha sottolioneato Armani parlando con Teleborsa.«La priorità - ha detto Armani - è quella dellaintervengono sulla nostra rete, che già esiste e già connette l'Italia ed è stata per troppo tempo trascurata. E poi il completamento degli itinerari». «Abbiamo lasciato opere incomplete lungo la nostra rete che non danno un beneficio trasportistico, completarli significa dare un ritorno alla crescita del paese - ha continuato il manager -. E' un piano d'investimenti totalmente finanziato, 30 miliardi di euro, quasi 100 mila posti di lavoro complessivamente solo nei cantieri, più quello che si genererà», ha sottolineato ancora Armani.Occorre «essere seri nel realizzare un piano strategico delle opere» e il focus deve essere su quelle «utili per il Paese e non per rendiconto di pochi», ha sostenuto il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, nel suo intervento al convegno #Connectivity. Delrio ha poi messo l'accento sulla «legalità», affermando che «la strada della legalità è l'unica percorribile" e che spesso "mancano garanzie di mantenimento delle pianificazioni che si fanno».