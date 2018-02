Bce: prematuro un cambio di politica monetaria

Un cambio di linguaggio della Bce nella comunicazione di politica monetaria che segnalasse un possibile ridimensionamento delle misure di stimolo é stato considerato prematuro e la questione é stata rinviata ai primi mesi del 2018. È quanto emerge dai verbali della riunione di politica monetaria del 25 gennaio scorso in cui alcuni esponenti erano pronti a rimuovere la formula con cui la Bce si impegna a espandere il programma di quantitative easing se necessario.



Ma alla fine si é deciso che un tale cambiamento non fosse ancora giustificato e che la comunicazione si sarebbe evoluta gradualmente e in linea con i progressi sull'inflazione. «Alcuni membri hanno espresso la preferenza per l'abbandono dell'orientamento accomodante riguardo al programma di acquisto di attività dalla comunicazione del Consiglio direttivo come riflesso tangibile di una fiducia rafforzata in un aggiustamento prolungato del percorso dell'inflazione», si legge nei verbali.. «Tuttavia, si è concluso che tale adeguamento era prematuro e non ancora giustificato dalla maggiore fiducia».

