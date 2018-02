Bitcoin, il ribasso non si ferma più. Lloyds vieta l'acquisto di criptovalute con carte

La corsa al ribasso del Bitcoin, dopo i rialzi stellari delle settimane scorse, non si ferma: la criptovaluta arriva a perdere il 15% scendendo per la prima volta da novembre sotto i 7.000 dollari, a 6.985 dollari.



Male anche l'Ethereum a 785 dollari (-6,5%), mentre il Litecoin si attesta a 139 dollari (-7%) e il Ripple lascia sul parterre il 6,3% a 0,77 dollari.



Non aiuta la decisione del Gruppo Lloyds di chiudere le porte ad ogni tipo di criptovaluta. « Lloyds Bank , Bank of Scotland , Halifax e MBNA non accettano transazioni con carta di credito che riguardano l'acquisto di criptovalute», ha dichiarato un portavoce del Gruppo britannico.





© RIPRODUZIONE RISERVATA