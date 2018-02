Le bollette dell'energia elettrica dei morosi? Le pagherà chi è in regola

Un miliardo di euro d’insoluto stimato. È il totale delle bollette elettriche non pagate dai morosi. Bollette evase che pagheranno una parte tutti gli altri consumatori elettrici: quelli che saldano il conto della luce. L’hanno stabilito ricorsi e sentenze del Tar e del Consiglio di Stato, come spiega il Sole24ore, e l’Autorità dell’energia ha formalizzato: « sarà distribuita fra tutti i consumatori una prima fetta di “oneri generali” elettrici pari a circa 200 milioni arretrati » .



In sostanza, sulle bollette della corrente già cariche di risarcimenti, di oneri, di voci si aggiungerà una nuova batosta. Saranno i consumatori a rimborsare alle società elettriche di distribuzione della luce una parte del buco creato negli oneri parafiscali delle aziende in crisi da chi la bolletta della corrente proprio non la paga. « Una misura piuttosto odiosa per i cittadini che pagano puntualmente le bollette - afferma Giovanni Paglia di Liberi e Uguali - e si trovano a doversi sobbarcare i buchi delle aziende, così come già successo con il sistema bancario. Sembra uno scherzo, ma non lo è»

