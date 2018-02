Borse europee in calo. A Piazza affari sale Intesa

Borse europee in calo dopo un avvio in picchiata in scia al tonfo di Wall Street di ieri. Cede due punti percentuali anche Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, anche se i listini azionari recuperano dai minimi toccati dopo i primi minuti di scambi.



A pesare sui mercati, contribuisce la pessima performance dei mercati americani e asiatici con gli investitori spaventati dalla ripresa dell'inflazione negli Stati Uniti, che lascia presagire una serie di aumenti dei tassi di interesse, forse più aggressivo di quanto previsto finora.



Fra i listini europei vanno giù con cali intorno al 2% Francoforte, Londra e Parigi. A Piazza Affari, l'indice guida Ftse Mib perde oltre il 2%. Sul listino, in controtendenza Intesa Sanpaolo che sale di oltre un punto percentuale dopo la presentazione dei conti e del piano al 2021. Male quasi tutti gli altri titoli, con Cnh Industrial che cede il 4%, come Leonardo. Tonfo di Mediobanca, che mostra una caduta del 3%. Vendite anche su A2A, Mondadori ed Erg, tutte in arretramento del 3% circa.



LE ASIATICHE

La Borsa di Tokyo segna il maggior ribasso giornaliero da giugno 2016, riflettendo l'andamento degli indici azionari statunitensi, con il Dow Jones che aveva lasciato sul terreno 1.150 punti. L'indice Nikkei fa segnare un crollo del 4,73%, assestandosi a quota 21.610,324, cedendo 1.071 punti. Sul fronte dei cambi lo yen prosegue la manovra di rivalutazione sul dollaro a quota 108,80, e a 134,0 sulla moneta unica. Hong Kong cede il 4,1%, Shanghai il 2,7%, Shenzhen il 3,3%, Seul l'1,27%.



Sydney ha chiuso in ribasso del 3,3%. Il Nikkei, in calo del 10% dallo scorso 23 gennaio, è entrato in una fase di correzione tecnica. Sui mercati, da tempo ai massimi, domina il timore per una ripresa dell'inflazione e un'accelerazione dei tassi Usa, con conseguente deprezzamento anche di tutto il comparto obbligazionario. Le Borse cinesi terminano gli scambi con perdite pesantissime: l'indice Composite di Shanghai cede il 3,35%, a 3.370,65 punti, mentre quello di Shenzhen perde il 4,44%, bruciando 80,21 punti fino a chiudere ai minimi intraday di 1.726,09.

