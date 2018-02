Brexit, l'ambasciatore britannico: «Nessun nuovo referendum»

Non ci sarà nessun nuovo referendum in Gran Bretagna sulla Brexit. Lo ha detto l'ambasciatore britannico in Italia Jill Morris durante la presentazione dell'edizione inglese del saggio Euxit, uscita di sicurezza per l'Europa di Roberto Sommella, direttore delle relazioni esterne dell'Antitrust.



«No», ha risposto interpellata sulla questione di una possibile seconda consultazione popolare. «Serve un accordo win win - ha aggiunto - così come è necessaria una partnership forte tra Gran Bretagna ed Europa. Noi abbiamo lasciato l'Ue non l'Europa perché c'è grande differenza tra Ue e Europa». Il Regno Unito, con la Brexit, «ha preso la sua decisione di uscire, ma vuole che l'Ue abbia successo, sia politicamente che economicamente», ha aggiunto Morris, che ha partecipato nella sede dell’Antitrust a un dibattito insieme al componente del Collegio dell’Authority, il costituzionalista Michele Ainis, al giornalista Tobias Piller, al consulente Alessandro Dragonetti e allo stesso Sommella.



È nell'interesse della Gran Bretagna che l'Unione europea «sia forte, e che con questa si possa sviluppare una partnership importante», ha continuato Morris spiegando che il Regno Unito «lascia le istituzioni dell'Ue ma non l'Europa, con cui condividiamo gli stessi valori». I negoziati «sono importanti e la nostra visione è chiara. L'obiettivo è una partnership profonda e speciale», ha proseguito Morris, che sull'incontro tenutosi nei giorni scorsi fra la premier britannica May e il negoziatore dell'Ue Michel Barnier ha aggiunto: «Il governo britannico è stato chiaro, Michel Barnier è il nostro interlocutore, ma non ha ancora la linea dei 27 stati membri per condurre i negoziati in futuro, noi vorremmo una negoziazione ampia per esplorare tutte le possibilità. Per noi, la posizione dell'Ue non è ancora chiara, la nostra l'abbiamo descritta», ha concluso.











