Calenda attacca Grasso: «Abolire tasse universitarie? Idea trumpiana»

«Oggi ci sono tre proposte, di cui due molto pericolose per l'Italia perché non tengono conto delle fragilità finanziarie ed economiche», ha proseguito, riferendosi alle proposte presentate ieri del centrodestra e a quelle del M5S. «Queste sono due proposte molto pericolose nello scenario attuale». «Quella del centrosinistra ritengo di no, invece, perché viene da un percorso che ha ridotto il deficit e piano piano portato l'Italia fuori dalla recessione».



«Oggi ci sono tre proposte, di cui due - ho visto ieri l'incontro del gruppo del centro destra - molto pericolose per l'Italia perché non tengono conto delle fragilità finanziarie ed economiche e tendono a promettere tutto a tutti, penso in particolare all'abolizione della legge Fornero, del bollo auto, l'aumento delle pensioni minime, tutte cose giustissime prese in se stesse, peccato che non ce le possiamo permettere», ha detto Calenda. «Quindi o il centro destra sta di nuovo promettendo cose che non farà o se le farà metterà a rischio l'Italia e i risparmi degli italiani», ha spiegato il ministro. «Dall'altro lato il M5S è ancora più caotico nella proposta, quella che io definisco proposta di fuga dalla realtà», ha aggiunto.

«Abbiamo fatto un prestito ponte che nell'insieme vale 900 milioni e che per fortuna in questo momento è intonso perché i commissari hanno lavorato bene, hanno tagliato molti costi, e quindi la situazione è stabile», ha sintetizzato il ministro. «Però Alitalia non ce la fa da sola, basta un aumento del prezzo del carburante o anche semplicemente il fatto di entrare nella bassa stagione che si bruciano soldi. Abbiamo bisogno che questa storia di Alitalia trovi una conclusione», ha puntualizzato Calenda. La negoziazione in esclusiva, ha quindi spiegato, «riguarderà esuberi, costi per lo Stato e ovviamente la validità di un progetto industriale dal punto di vista delle connessioni aeree. Oggi a noi quello che ci interressa è avere come italiani delle connessioni».



ILVA

«L'Ilva entro il 2020 può diventare l'acciaieria dal punto di vista ambientale migliore d'Europa, quello che è importante è che si sgomberi il campo dai ricorsi e lo si faccia rapidamente, e ragionando sul merito», ha detto Calenda, riconoscendo i passi fatti del Governatore della Puglia e precisando di non aver «mai fatto guerra a Emiliano», ha sottolineato che Emiliano e il sindaco di Taranto hanno sempre avuto porte aperte al Ministero: «l'importante è chiedere cose che si possono fare, stare sul merito delle cose, se si sta sul merito non c'è nessuna preclusione. Siamo istituzioni che si parlando, le questioni personali sono fuori dal tavolo sempre».