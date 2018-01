Commissione banche, vacilla l'intesa sulle regole salva-risparmio

Vacilla la relazione unitaria della Commissione d'inchiesta sulle crisi bancarie. E vacilla, di riflesso, anche il pacchetto di norme da proporre al prossimo Parlamento, inclusa la Procura nazionale per i reati economico-finanziari. Si fa infatti sempre più probabile un epilogo da tutti contro tutti. Insomma, un Vietnam, o quasi, praticamente scontato in piena campagna elettorale. A rischiare di far saltare il banco è la posizione dei Cinquestelle e di Liberi e Uguali (Leu). I primi, con Carlo Sibilia, hanno presentato una...





CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal quotidiano

Le edizioni del giornale ogni giorno su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali: USERNAME PASSWORD