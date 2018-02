Crollo delle nascite, il caso Lazio: nel 2017 flessione del 7%

Altri 9 mila nati in meno, mentre i morti in più sono stati 31 mila: così lo scorso anno il saldo naturale della popolazione residente in Italia è salito al livello record di 183 mila. Gli indicatori demografici per il 2017 diffusi ieri dall'Istat (nella versione provvisoria) sembrano raccontare una storia ormai ben nota, ma è lo stesso istituto di statistica a segnalare come anno dopo anno la situazione si stia in realtà avvitando su sé stessa, prefigurando uno scenario ancora più desolato....





