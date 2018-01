Debito pubblico, il Tesoro punta sul nuovo Btp ventennale

il Tesoro punta sul Btp ventennale. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato di aver affidato a Banca IMI S.p.A., Barclays Bank PLC, ING Bank N.V., JP Morgan Securities PLC e Royal Bank of Scotland PLC il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 20 anni BTP – scadenza 1° settembre 2038.



La transazione - informa sempre il comunicato del Mef - sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. Il Tesoro ha diffuso pochi giorni fa le linee guida per la gestione del debito pubblico nel 2018: per quest'anno le esigenze di raccolta, stimate intorno ai 390 miliardi, sono un po' più contenute di quelle del 2017.

