La disoccupazione a dicembre cala al 10,8%, giù anche quella giovanile

Il tasso di disoccupazione a dicembre scende al 10,8% (-0,1 punti percentuali rispetto a novembre). Lo comunica l' Istat, nei dati provvisori. Si tratta del livello più basso da agosto 2012. L'Istituto di statistica indica inoltre che la stima delle persone in cerca di occupazione diminuisce per il quinto mese consecutivo (-1,7%, ossia -47 mila unità rispetto a novembre). I disoccupati risultano 2 milioni 791 mila. In calo anche la disuccupazione giovanile che scende al 32,2%.La stima degli occupati scende invece dello 0,3% rispetto al mese precedente.

