L'Ecofin toglie otto Paesi dalla black list dei Paradisi fiscali

L' Ecofin ha rimosso otto Paesi dalla lista dei paradisi fiscali approvata a dicembre, perché si sono impegnati a cooperare. Si tratta di Barbados, Grenada, Corea del Sud, Macao, Mongolia, Panama, Tunisia ed Emirati Arabi.



Saranno spostati su una lista grigia, ovvero dei Paesi soggetti a stretto monitoraggio degli impegni promessi. La Commissione europea intanto ha chiesto all' Ecofin di pubblicare le lettere con cui gli otto Paesi depennati dalla lista dei paradisi fiscali si sono impegnati a cooperare, ma l' Ecofin ha risposto che non può farlo, almeno per ora. «Non possiamo automaticamente pubblicare le lettere», ha detto il presidente di turno dell' Ecofin, il bulgaro Vladislav Goranov, spiegando che i Paesi interessati non sono stati avvertiti, quindi di fatto non c'è una loro autorizzazione. Il presidente ha quindi proposto che il gruppo di contatto con le giurisdizioni non cooperative chieda agli otto il permesso di pubblicare le lettere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA