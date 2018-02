Embraco, Calenda vede Vestager: ha assicurato intransigenza

«Non molliamo, stiamo lavorando a tutti i livelli, lavoriamo qua, lavoriamo con Invitalia che è partita a fare una mappatura di progetti alternativi per l'industrializzazione, non si molla come è successo in casi di altre crisi prima di questa». Questo il messaggio ai lavoratori di Embraco che il ministro ha lanciato da Bruxelles.



«Noi ci impegneremo a fianco dei lavoratori per favorire il processo di reindustrializzazione di quel sito e siamo pronti a utilizzare gli ammortizzatori sociali a favore di un progetto che dia continuità a questa impresa», ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, sulla vertenza Embraco. «Giudichiamo inaccettabile il comportamento dell'impresa che ha scelto di non ritirare i licenziamenti», spiega. Ciò, prosegue, «avrebbe consentito di attivare un percorso per la reindustrializzazione. Cosa che in questa fase invece non è possibile».

L'incontro con la Vestager «è andato bene», domani «la commissaria farà una conferenza stampa», ha «molto ben chiaro il problema» e «mi ha assicurato che la Commissione è molto intransigente nel verificare i casi segnalati in cui c'è un problema o di uso sbagliato o non consentito degli aiuti o, peggio, di aiuto di Stato per attrarre da Paesi che sono parte dell'Ue»: così il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda a Bruxelles in merito al