Embraco, la Commissione Ue: «Il lavoro si crea, non si sposta». Gentiloni: «No al dumping fiscale»

La questione di Embraco è

una cosa seria

e la Commissione valuterà se le regole sugli aiuti sono state rispettate, ma

non diamo giudizi prima di conoscere i fatti reali

: lo ha detto la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager che s ul fondo proposto dal ministro Calenda per mitigare gli effetti della delocalizzazione ha aggiunto:

on ho visto i dettagli, ma siamo sempre aperti alle idee degli Stati membri

«Siamo qui per far rispettare le regole e per assicurarci che non si spostino posti di lavoro ma che si creino posti di lavoro», ha detto Vestager parlando dell'incontro con il ministro Carlo Calenda. «Tutti possono avere motivo di muoversi, non è affar nostro, ma diventa nostra preoccupazione se sono coinvolti soldi dei contribuenti», «perché i fondi dovrebbero essere usati per creare nuovi posti e non per spostare posti da un Paese all'altro», ha aggiunto.



La commissaria ha ricordato che nel 2014 e poi l'anno scorso la Commissione ha «rafforzato» le regole sugli aiuti di Stato, «perché i fondi dovrebbero essere usati per creare nuovi posti di lavoro e non spostare posti da un Paese all'altro». «Quindi - ha aggiunto - è una questione vicina i nostri cuori dimostrata dal fatto che abbiamo fatto regole più rigide». La commissaria ha anche aggiunto che ci sono stati «un paio di casi» simili, «dove abbiamo fatto domande agli Stati, quindi sicuramente daremo seguito anche in questo caso». Ma, «prima di conoscere il contenuto esatto della questione e i fatti sul campo non diamo giudizi». In ogni caso, ha concluso, «siamo qui per far rispettare le regole e per assicurarci che non si spostino posti di lavoro ma che si creino posti».​