Emirates, maxi ordine per 36 Airbus A380: salva la produzione delgigante dei cieli europeo

La compagnia aerea Emirates ha annunciato l'acquisto di 36 aerei A380 dell' Airbus , per un totale di 16 miliardi di dollari. L'accordo prevede l'ordine di 20 aerei e l'opzione per altri 16 velivoli, a partire dal 2020.



Il vettore dell'Emirato Arabo con questo ordine ha in sostanza salvato la produzIone del colosso dei cieli che senza nuove commesse sarebbe stata interrotto, come ammesso nei giorni scorsi dallo stesso costruttore europeo.



Airbus intanto, per il quinto anno consecutivo, ha vinto la sfida contro Boeing con 1.109 ordini netti ricevuti nel 2017, rispetto ai 912 del rivale statunitense. Secondo il bilancio commerciale diffuso dal costruttore europeo, tuttavia, Airbus, come negli anni precedenti, resta dietro Boeing in termini di consegne. L'azienda del Vecchio continente nel 2017 ha consegnato 718 aeromobili, il 4% in più rispetto al precedente record di 688 stabilito nel 2016, ma il colosso i Seattle è arrviato invece a 763. Airbus aveva fissato l'obiettivo di consegnare più di 700 aeromobili nel 2017, contro i 688 del 2016.



Airbus per il 2018 punta ll'obiettivo di 800 consegne di aeromobili, grazie all'incremento della produzione dell'A320neo nel segmento a medio raggio, ha dichiarato Fabrice Bregier, responsabile del settore commerciale. «Raddoppieremo il numero di A320neo» consegnati nel 2018, ha annunciato Bregier e «se ci riusciremo, saremo prossimi alle 800 consegne entro il 2018». Secondo il numero due del gruppo, due terzi delle consegne dovrebbero essere composte da A320neo nel 2018 contro un terzo nel 2017.



Intanto Airbus ha incrementato del 2% la media dei prezzi di listino dei propri aeromobili a partire dal 1 gennaio 2018. Ad annunciarlo il costruttore aeronautico in una nota. «I nostri nuovi prezzi di listino 2018 riflettono i continui investimenti effettuati da Airbus sull'insieme dei propri programmi, con l'obiettivo di massimizzare il valore degli aeromobili e la soddisfazione dei nostri clienti, grazie alla combinazione vincente che unisce performance, redditività operativa e confort dei passeggeri», ha dichiarato John Leahy, chief operating officer, Clienti di Airbus Commercial Aircraft.















