Comuni e Regioni, soldi extra a vigili e cassieri: aumenti da 81 a 92 euro

Contratto firmato anche per i 467 mila dipendenti degli enti locali, Comuni, Regioni, Città metropolitane e Camere di Commercio. Il rinnovo è stato siglato nelle primissime ore di ieri all'Aran e per la parte economica ricalca lo schema collaudato degli 85 euro di aumento medio. In realtà l'incremento effettivo, che si realizza sommando la variazione mensile dello stipendio tabellare con il cosiddetto elemento perequativo (riconosciuto dal primo marzo al 31 dicembre di quest'anno) va da 81 a 92 euro a seconda...





