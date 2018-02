Fca, a Marchionne 10 milioni di stipendio nel 2017

Super stipendio per Sergio Marchionne, che nel 2017 ha incassato da Fca quasi 10 milioni di euro per il suo ruolo di amministratore delegato. Lo si apprende dai documenti depositato da Fiat Chrysler Automobiles alla SEC - Security Exchange Commission, la Consob americana.



Per essere precisi si tratta di 9,7 milioni di euro: 3,5 milioni rappresentano la remunerazione fissa mentre 6,1 milioni è il compenso variabile legato ai risultati raggiunti. Il compenso del 2017 risulta essere di 300 mila euro più basso rispetto a quello del 2016. Al presidente e princiaple azionista di Fca, John Elkann, sono andati invece "solo" 1,77 milioni.





