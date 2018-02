Certezza fiscale e regole chiare: stop al gettito d'emergenza, il caso del tabacco

L’eccessiva burocrazia, la lentezza della giustizia, le infrastrutture spesso insufficienti, soprattutto, l’incertezza giuridica e regolatoria, rendono il nostro Paese un posto poco appetibile per le grandi multinazionali estere. L’Italia risulta, infatti, al 43° posto del Global Competitiveness Index 2017-2018 compilato dal World Economic Forum. Con il duplice obiettivo di fare il punto sull’annosa questione dell’incertezza fiscale e, soprattutto, di offrire possibili soluzioni operative, la fondazione Magna Carta presieduta da Gaetano Quagliariello ieri ha promosso un incontro al quale hanno partecipato politici e accademici. Nel presentare un rapporto della fondazione dal titolo «Certezza fiscale e regolatoria, un calendario della crescita per l’Italia», nel quale si dimostra come in altri Paesi (per esempio la Germania relativamente alle accise sul tabacco) una seria programmazione sul prelievo fiscale abbia funzionato, Quaglieriello ha proposto al futuro Parlamento l’adozione di un “calendario fiscale” puntuale e preciso, «il solo modo - ha precisato - per rendere tra l’altro certo ed efficiente un gettito che oggi è subordinato alle varie emergenze».



Il viceministro dell’Economia, Luigi Casero, ha posto l’attenzione su un tema ancora troppo sottovalutato: «L’opinione pubblica - ha detto - considera le tasse sui giochi o sui tabacchi non una tassazione, bensì un disincentivo all’uso. E ciò pone problemi aggiuntivi nel legiferare. Ma il vero punto è che l’avvento del digitale ha cambiato profondamente il modo di fare economia. Molte aziende digitali pagano pochissime tasse a differenza delle imprese tradizionali. E ciò accresce le anomalie, come quelle che si osservano nel settore del tabacco. Non possiamo continuare a penalizzare mondi che producono lavoro e fanno muovere l’economia e a favorire aziende e sistemi che, grazie alle pieghe delle leggi, non pagano le tasse. E’ un problema però che va affrontato anzitutto a livello europeo». Casero ha parlato dopo il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri che, rifacendosi ai dati diffusi dal rapporto di Magna Carta, ha sottolineato quanto era prevedibile la situazione di stallo degli investimenti esteri. «Quello di un calendario fiscale è un tema su cui si dovrà sicuramente intervenire nella prossima legislatura – ha promesso - attraverso una pianificazione delle aliquote e degli anticipi fiscali. L’obiettivo di Forza Italia è da sempre la semplificazione di tutte le procedure, in particolare quelle che possono garantire un rilancio dell’economia del nostro Paese, eliminando le palle al piede della burocrazia e dell’incertezza regolatoria e dell’eccessiva tassazione. E’ lo stesso principio della flat tax, la riforma fiscale che vogliamo varare nella prossima legislatura. Se si riducono le aliquote si fanno crescere gli investimenti e l’occupazione».



A sua volta Marco Spallone, vicedirettore Csmef-Luiss e tra i maggiori esperti di accise ha precisato che «sia il settore dei giochi che quello dei tabacchi costituiscono un esempio di erraticità e improvvisazione degli interventi fiscali. I provvedimenti presi sotto la costante pressione dell’urgenza sono caratterizzati dalla mancanza di visione di lungo periodo e mettono a rischio la sostenibilità economica delle imprese, la sicurezza dei consumatori e la stabilità del gettito. Inoltre, la troppo ampia discrezionalità degli interventi ha sottoposto le istituzioni a pressioni costanti che sono risultate spesso in interventi non neutrali e, per questo, soggetti ad un aspro contenzioso. Non è ormai più rinviabile una programmazione di medio-lungo periodo delle politiche fiscali, basata su analisi rigorose e condivise da tutti gli stakeholder, pubblici e privati».



Infine Gaetano Caputi, docente di diritto penale dell’economia, ha sottolineato quanto sia «incompatibile con l’ambizione di uno Stato liberale quanto siamo costretti a subire in ambito tributario. Senza parlare degli effetti devastanti che questo produce sulle intenzioni di investimento e sull’attrattività di capitali dall’estero. Tutto questo, com’è ormai evidente, ha un costo elevatissimo per ogni credibile prospettiva di crescita economica e ripresa dell’occupazione. Ma l’allarme anche maggiore è che si tratta solo della punta dell’iceberg: vi è una tendenza perversa che si diffonde anche in altri contesti, rivelando una incontenibile voglia di oppressione regolatoria a dispetto dei più elementari presidi di ragionevolezza e libertà, priva di capacità di prospettiva sulle conseguenze nefaste di medio lungo periodo. La politica deve riappropriarsi del proprio ruolo, ceduto ad una tecnocrazia aliena alle esigenze della rappresentatività democratica, per rilanciare le esigenze di una prospettiva lunga, non schiava del sondaggio del mattino dopo».

