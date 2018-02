Gilda Siniscalchi presidente dei dirigenti pubblici "allievi Sna"

Gilda Siniscalchi, Capo Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è la nuova presidente dell'associazione dei dirigenti allievi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione “Dirigenti per l’innovazione”, nata dall’esperienza dei corsi-concorsi di formazione dirigenziale.



L'elezione, che ha decretato anche il nuovo consiglio direttivo e il collegio dei probiviri, si è tenuta durante l'assemblea dei soci lo scorso venerdì 16 febbraio, nella sala di palazzo Vidoni dedicata ad Ezio Tarantelli (l’illustre economista ucciso dalle Brigate Rosse).



Gilda Siniscalchi ha dichiarato di volere rilanciare il rapporto con la SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione) e concentrare l’associazione sui temi della selezione e formazione della dirigenza pubblica come corpo organico, stabile e professionale, senza peraltro tralasciare altri temi di lungo periodo che possano caratterizzare l’innovazione delle pubbliche amministrazioni a servizio del Paese. Hanno portato il loro saluto Pia Marconi, Capo Dipartimento della funzione pubblica, e il direttore della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, prof. Stefano Battini.

