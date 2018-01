Honeywell delocalizza in Slovacchia e chiude la fabbrica di Atessa: 420 posti a rischio

Governo e sindacati non sono riusciti a farle cambiare idea: la multinazionale americana Honeywell ha confermato oggi a Roma, in un incontro al Mise, la chiusura dello stabilimento di Atessa (Chieti), produttrice di turbo compressori. Per i 420 dipendenti si apre adesso un percorso di ammortizzatori sociali. Molto complicato anche il detsino di una sessantina di operai di aziende dell'indotto. I vertici aziendali si sono detti disponili a valutare uscite soft con il ricorso alla cassa integrazione guadagni per alcuni mesi, e ulteriori incentivi all'esodo dei dipendenti. Disponibilità anche a favorire la reindustrializzazione del sito produttivo di Atessa se ci sono imprenditori pronti a rilevarlo. All'incontro, durato oltre due ore e mezza, hanno partecipato azienda, funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico, Giovanni Lolli, vice presidente della Giunta regionale d' Abruzzo, le segreterie sindacali territoriali abruzzesi e i rispettivi segretari nazionali Gianluca Ficco (Uilm), Ferdinando Uliano (Fim) e Michele De Palma (Fiom). Nel cronoprogramma per definire la delicata vertenza e fare il punto sulle questioni discusse oggi le parti hanno fissato altri due incontri: il 15 gennaio in sede locale con una discussione con i sindacati e la rsa di fabbrica poi di nuovo al Mise il 30 gennaio. Lo scorso autunno i lavoratori Honeywell avevano scioperato per due mesi con presidio permanente dello stabilimento. Finora è rientrato al lavoro solo il 60% dei dipendenti con contratti di solidarietà in attesa dell'annunciata chiusura.La Honeywell ha deciso di delocalizzare in Slovacchia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA