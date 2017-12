Ilva, la Regione Puglia rinuncia a chiedere lo stop immediato. Calenda: «Scongiurato lo spegnimento»

Non ci sarà il rischio di spegnimento degli impianti Ilva il 9 gennaio. «Anche la Regione Puglia dopo il Comune di Taranto ha depositato la rinuncia alla richiesta di sospensiva al TAR sul decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che contiene il Piano Ambientale per Ilva». Lo annuncia il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda su Twitter. «È un segnale positivo - prosegue il ministro - che scongiura il rischio spegnimento il 9. Ora lavoriamo insieme per il ritiro del ricorso».

