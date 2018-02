Lavoro, nel 2017 488mila posti in più ma quelli a tempo indeterminato calano

«Alla fine del 2017, nel settore privato si registra un saldo tra i flussi di assunzioni e cessazioni registrati nel corso dell'anno pari a +488.000, superiore a quello corrispondente del 2016». Lo rileva l'Inps, spiegando, che il saldo annuo complessivo «riflette dinamiche diverse per le singole tipologie contrattuali: è pari infatti a -117.000 per i contratti a tempo indeterminato, a +58.000 per i contratti di apprendistato, a +10.000 per i contratti stagionali e, soprattutto, a +537.000 per i contratti a tempo determinato».



Intanto a dicembre scorso sono arrivate all'Inps 125.691 domande di disoccupazione, tra Naspi, Aspi, miniAspi e mobilità, con un calo del 9,4% rispetto allo stesso mese del 2017 (138.758 domande). Lo rileva l'Istituto di previdenza nel suo Osservatorio mensile, sottolineando che invece per l'intero 2017 si registra un aumento del 3,3% su base annua, per un totale di quasi due milioni di domande: precisamente 1.912.799, contro le 1.851.358 dell'anno prima. A gennaio calano invece le ore di cassa integrazione: - 43,3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

