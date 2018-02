Inps, caccia ai contributi di oltre 1 milione di statali

ROMA Per molti dipendenti pubblici la pensione è avvolta dall’incertezza. Non solo quella relativa alla data in cui si potrà effettivamente lasciare il servizio, che in questi ultimi anni di riforme e adeguamenti alla speranza di vita è stata condivisa con tutti gli altri lavoratori italiani: per gli statali i dubbi e a volte le preoccupazioni riguardano anche i versamenti contributivi che saranno usati come base per calcolare il futuro trattamento e che condizionano anche il raggiungimento dei requisiti richiesti....





