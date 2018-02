Germania, contro l'inquinamento si pensa ai mezzi pubblici gratis

Contro l'eccessivo inquinamento atmosferico e per rispondere alle richieste avanzate dalla Commissione Europea, la Germania annuncia una sperimentazione in cinque città tedesche: mezzi pubblici gratis con lo scopo di incentivare i cittadini a lasciare parcheggiate sotto casa le proprie auto e ridurre così al minimo lo smog. Una proposta che forse ha anche lo scopo di lasciarsi alle spalle lo scandalo del dieselgate che ha scosso l'industria tedesca.



"Stiamo prendendo in considerazione trasporti pubblici gratuiti per ridurre il numero di auto private. Combattere con efficacia l'inquinamento atmosferico senza ulteriori inutili ritardi è la priorità più elevata della Germania", si legge nella missiva di alcuni ministri tedeschi inviata a Bruxelles. L'esperimento partirà "entro la fine dell'anno".



La proposta dovrebbe esser testata in cinque città tedesche, tra le quali l'ex capitale Bonn e la città industriale della Ruhr, Essen.



La Germania è tra i paesi europei che rischiano sanzioni da parte dell'Unione europea se non prenderanno misure per la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

