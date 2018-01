La cura Draghi/ La spinta che manca per la crescita

Siamo in campagna elettorale, e c’è una questione centrale. La questione centrale, di tutti i programmi dei tre poli politici, è naturalmente il mix di politiche economiche e di finanza pubblica per rendere strutturale una crescita tendenziale italiana che per alcuni anni salga ulteriormente e si stabilizzi al 2% almeno, invece di arretrare rispetto al +1,5-1,6% su cui abbiamo chiuso il 2017 e che, dodici mesi fa, molti stimavano invece solo poco sopra o poco sotto la metà di quello che è stato invece il...





