Spesa e debito, economisti franco-tedeschi chiedono di rivedere Maastricht

Rivedere Maastricht con una nuova regolamentazione della spesa, creare le basi per un'ordinata ristrutturazione del debito dei Paesi sovraesposti, un nuovo fondo per aiutare quelli in difficoltà, e nuovi prodotti di investimento come alternativa ai bond. Sono queste alcune delle riforme presentate oggi a Berlino, nell'ambito di un rapporto prodotto dalla collaborazione di economisti francesi e tedeschi.



«L'Unione monetaria ha come prima consistenti debolezze e la sua architettura istituzionale e finanziaria è instabile», si legge nel dossier, che è stato analizzato davanti alla stampa dal presidente dell'Ifo Clemens Fuest e dal presidente del Diw, Marcel Fratzscher. Le riforme, «piuttosto ambiziose», prevedono anche un cambiamento dei trattati, è stato spiegato.

