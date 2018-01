Manovra, ecco tutti gli aiuti alle famiglie. Ma è ancora poco

La famiglia e i possibili modi per sostenerla saranno uno dei temi della campagna elettorale appena iniziata, dopo un 2017 nel quale è proseguito il calo delle nascite. Ma se si guarda in questa ottica alla legge di Bilancio che è appena entrata in vigore, il consuntivo appare quanto meno in chiaroscuro, forse con più ombre che luci. Gli interventi direttamente rivolti alla generalità dei nuclei con figli sono limitati e di impatto modesto: si tratta della proroga per il solo 2018 del cosiddetto bonus bebè e...





