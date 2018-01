I master della Bocconi per i manager sbarcano a Roma

L’Embawe, l’Executive Mba di Sda Bocconi che consente una formazione concentrata nel weekend, raddoppia e viene lanciato anche a Roma. Dopo il successo dell’edizione di Milano, partita a maggio 2016, Sda Bocconi School of Management ha deciso di duplicare il programma nella Capitale, consentendo così a tutti i manager residenti nelle regioni del centro-sud Italia di partecipare più agevolmente, impattando il meno possibile sulla propria attività professionale e consentendo di sfruttare al meglio il tempo libero per dedicarsi alla formazione.



L’edizione romana dell’Executive MBA Weekend garantirà le stesse caratteristiche del programma milanese: massima libertà e flessibilità di partecipazione, stessa faculty, 20 mesi di lezioni, 280 sessioni d’aula a weekend alterni (l’impegno è per il venerdì sera e per la giornata del sabato) e in 40 sessioni in distance learning, oltre alle concentration (due settimane full time di studio intensivo) e ai seminari di approfondimento (opzionali, pensati per adattare il programma alle esigenze dei singoli).



Inoltre i partecipanti beneficeranno dell’Executive Career Curriculum (lo speciale programma del Career Service di SDA Bocconi dedicato agli Executive MBA) e di tutte le attività di networking, socializzazione e solidarietà che fanno parte della dimensione emozionale ed extracurriculare del percorso formativo.

Trentotto anni di età, 12 di esperienza lavorativa, con un 10% di partecipazione di professionisti stranieri: è questo il profilo che emerge dagli iscritti alle prime classi dell’Embawe di Sda Bocconi attualmente in corso - spiega Enzo Baglieri, direttore del programma. Quattro i principali settori di provenienza: l’industria manifatturiera, dalla quale proviene ben il 44% dei partecipanti, la consulenza e i servizi professionali (22%), l’energia (11%) e il settore farmaceutico (8%)