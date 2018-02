Meridiana cambia nome e diventa Air Italy: «Supereremo Alitalia»

Meridiana cambia nome in Air Italy e, con il supporto del nuovo azionista Qatar Airways, punta a diventare «il vettore nazionale per l'Italia», scalzando Alitalia. «Dimostreremo che la stella siamo noi» ha detto il group Ceo di Qatar Airways, Akbar Al Baker, presentando i piani di sviluppo di Airitaly. «In 5 anni la flotta crescerà a 50 aerei e trasporterà 10 milioni di passeggeri», ha indicato Francesco Violante, presidente di Meridiana.



Air Italy punta a creare «più di 1.500 posti» di lavoro grazie ai piani di sviluppo legati al nuovo piano industriale, ha detto Al Baker, in conferenza stampa. «Si tratta di un piano ambizioso e di grandi prospettive per Air Italy» ha detto il presidente di Meridiana, Francesco Violante. «In 5 anni - ha aggiunto - Air Italy avrà 50 aerei e trasporterà 10 milioni di passeggeri. L'hub sarà Malpensa mentre l'headquarter resterà a Olbia. Ai dipendenti andrà il 20% degli utili».

