New York Times, boom di abbonati on line. Conti in rosso nel trimestre

Boom degli abbonati online per il New York Times, che nel 2017 hanno raggiunto i 2,64 milioni di lettori, con una crescita del 41,8% rispetto all'anno precedente. Dopo un rallentamento dopo l'investitura di Donald Trump, il quotidiano ha accelerato guadagnando nell'ultimo trimestre 157 mila abbonati, migliorando le performance dei due

trimestri precedenti (154 mila e 114 mila), come ha reso noto un comunicato dello stesso Nyt. Gli abbonamenti online, triplicati in tre anni, rappresentano ormai il 60% del volume d'affari del gruppo. La pubblicità conta per un terzo. Dei 157.000 nuovi abbonati, 99.000 sono legati ai prodotti di informazione digitale.



Il quotidiano newyorkese ha poi battuto le previsioni degli analisti sui risultati nonostante abbia chiuso il quarto trimestre del 2017 in perdita. Tra ottobre e dicembre, il gruppo ha registrato un rosso di 57,84 milioni di dollari contro profitti per 37,63 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. Escludendo le voci straordinarie, l'utile adjusted è cresciuto a 39 centesimi da 30 centesimi per azione, sopra le stime del mercato per 29 centesimi per titolo.



Il fatturato è salito del 10,1% a 484,1 milioni di dollari da 439,7 milioni, oltre il consenso per 467 milioni. Nel dettaglio le vendite da abbonamenti sono aumentate del 19,2% mentre quelle da inserzioni pubblicitarie sono scese dell'1,3%. Le vendite esclusivamente digitali hanno generato un fatturato di 96,3 milioni di dollari, in rialzo del 51,2% sul periodo ottobre-dicembre del 2016.



Il fatturato pubblicitario sul digitale è salito dell'8,5%, mentre quello su carta stampata è sceso dell'8,4%. Nel primo caso, il fatturato è stato di 84,2 milioni di dollari (pari al 46,1% del fatturato totale) contro i 77,6 milioni di dollari (41,9%) del quarto trimestre 2016. Come ha spiegato l'azienda, il rialzo è dovuto a un aumento delle vendite legate a smartphone e a contenuti brandizzati, che hanno parzialmente controbilanciato un calo continuo della pubblicità tradizionale su sito.



Nell'intero esercizio 2017, gli utili sono calati sull'anno precedente del 71,3% a 6,84 milioni di dollari; i ricavi sono stati di 1,675 miliardi di dollari, in rialzo del 7,7% sul 2016.



Mark Thompson, presidente e amministratore delegato di New York Times Company, ha commentato i conti dicendo che «il 2017 è stato un anno segnato da crescita e innovazione sia sul fronte giornalistico sia in quello aziendale. Abbiamo avuto il migliore rialzo dei ricavi da anni, grazie alle vendite da abbonamenti digitali che sono salite di oltre 100 milioni di dollari anno su anno. Le vendite da abbonamenti hanno superato il miliardo nel 2017, o il 60% del fatturato annuo, un chiaro segnale che il nostro modello di business centrato sugli abbonamenti sta risultando un modo efficace per sostenere le nostre ambizioni giornalistiche».



Thompson si è detto soddisfatto del tasso di crescita degli abbonamenti digitale, in particolare della fidelizzazione di chi scelse di abbonarsi alla fine dello scorso anno. «Crediamo che continui a esserci una grande opportunità per continuare ad ampliare gli abbonamenti e continueremo a investire in aree di business che ci permetteranno di raggiungere quella crescita», ha aggiunto il Ceo. Ponendo l'accendo sulla crescita a doppia cifra dei ricavi da pubblicità digitale a fronte delle «continue sfide» poste dalla pubblicità su carta stampata, Thompson ha detto che le inserzioni «rappresentano solo un terzo dei ricavi totali di gruppo. Abbiamo finito l'anno con oltre 600 milioni di ricavi da digitale, cosa che ci mette sulla strada giusta per raggiungere l'obiettivo di 800 milioni. Si tratta di un risultato che abbiamo raggiunto soltanto al secondo anno del piano quinquennale che abbiamo presentato nel 2015 nel documento sulla nostra strategia», chiamato Our Path Forward.



A Wall Street pioggia di acquisti sui titoli della società editrice del quotidiano che salgono del 7,5% a 23,83 dollari.



Il titolo New York Times, in aumento del 23,5% da inizio anno, corre del 7,5% a 23,80 dollari. Negli ultimi 12 mesi ha registrato un +54%.





