Pensioni, via libera al cumulo gratuito: non penalizzati 700mila lavoratori

«Stimiamo che siano circa 700.000 i lavoratori» non pensionati interessati dal cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni. A dirlo il presidente dell'Inps Tito Boeri, presentando col presidente dell'Adepp (Associazione delle Casse di previdenza dei professionisti) Alberto Oliveti la convenzione per rendere operativo lo strumento varato con l'ultima legge di Bilancio.



L'operazione servirà a non penalizzare quei lavoratori che hanno avuto "carriere mobili", con contribuzioni miste in parte all'Inps e in parte alle casse dei professionisti. La domanda di trattamento, prevede la convenzione, viene presentata alla cassa di ultima iscrizione, mentre l'istituto di previdenza metterà a disposizione delle casse una procedura automatizzata che prevede tra l'altro l'accertamentoe la misura della pensione. Sarà l'Inps a erogare l'assegno.







© RIPRODUZIONE RISERVATA