Pensioni, vicino il cumulo gratuito dei contributi per i professionisti: martedì l'incontro

L'attuazione dell'opportunità per chi ha avuto percorsi lavorativi (e assicurativi) «frammentati» di riunire i versamenti è vicina: si terrà, infatti, domani, 23 gennaio, un nuovo faccia a faccia fra i tecnici dell'Inps e delle Casse dei professionisti per limare il testo di convenzione che permetterà di dare il via allo strumento. Il cumulo gratuito dei contributi è, sulla carta, permesso dalla precedente Legge di Bilancio (in vigore dal primo gennaio 2017), ma non ancora fruibile, perché manca la piattaforma per la messa in opera.



La questione da risolvere, e che sarà al centro del dialogo, riguarda le modalità con cui dovrà esser realizzato lo scambio telematico dei dati, per permettere all'Ente del professionista che presenta domanda di cumulo di verificare la storia contributiva nel periodo relativo ai suoi versamenti all'Istituto pubblico; in tal modo, la Cassa avrà a disposizione gli elementi indispensabili per istruire la pratica, e avviare la procedura che consentirà all'iscritto di ricevere la quota di pensione spettante una volta raggiunti i requisiti dell'Inps. L'assegno in cumulo, dopo l'anticipo erogato dall'Inps, si completerà, dunque, con la quota finale, una volta raggiunti anche i parametri anagrafici e contributivi che ogni Ente ha fissato. Le singole Casse, ha spiegato il presidente dell'Adepp (Associazione che ne riunisce 19) Alberto Oliveti hanno da mesi «accettato le istanze, e attendono la firma della convenzione e l'accesso ai sistemi informatici dell'Inps per potere gestire le domande finora pervenute».

