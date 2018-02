Persidera, Tim convoca il cda: entro il 28 la risposta alla Ue

In arrivo un cda straordinario di Tim per prendere una decisione sulla vendita di Persidera, di cui l'ex incumbent ha il 70% e Gedi gruppo editoriale il 30%; venerdì 16 è arrivata solo l'offerta di F2i-Rai Way, più bassa delle aspettative. Sono in corso sondaggi con i consiglieri di Tim allo scopo di verificare la disponibilità a partecipare a un consiglio nei prossimi giorni: c'è una convergenza per riunirlo venerdì 23 a Milano e stanno per partire le convocazioni.



Va ricordato che Telecom deve dare esecuzione a un impegno assunto da Vivendi il 4 maggio 2017 con la Ue di vendere la maggioranza di Persidera essendo non compatibile con la contemporanea presenza del gruppo di Parigi in Mediaset e quindi in Ei Towers. Per dare il via libera al controllo di fatto di Vivendi su Tim, la Commissione Ue ha quindi imposto la cessione della partecipazione nella società proprietaria delle frequenze nel digitale terrestre. Ed entro il 28 febbraio il gruppo di tlc partecipato al 23,94% da Vivendi che esercita la direzione e il coordinamento, deve dare una risposta all'Europa su cosa fare della quota nella società dei multiplex.



In Persidera, però, il socio di minoranza ha poteri speciali. Telecom e Gedi hanno un patto di co-vendita e il gruppo editoriale ex L'Espresso ha anche un diritto di veto su alcune operazioni straordinarie. Persidera avrebbe convocato il suo cda per venerdì 2 marzo nel primo pomeriggio, dopo che in un primo tempo avrebbe voluto tenerlo domani. Sembra, però, che i due soci abbiano posizioni differenziate che potrebbero manifestarsi nel board dove Gedi esprime il presidente Massimo Confortini, Francesco Dini, Carlo Ottino, François Charle Dumonteil e il presidente del collegio sindacale Giovanni Barbara.



DECISIONE OBBLIGATA

Tim non ha vie d'uscita e obtorto collo deve accettare l'offerta di circa 200 milioni ricevuta dagli advisor Barclays e Lazard nonostante l'aspettativa di un prezzo almeno di 300 milioni. Gedi non ha gli stessi obblighi e volendo valorizzare l'investimento potrebbe spingere per una Ipo. Rischia dunque di aprirsi un altro fronte caldo per Tim dopo quelli con il governo sul golden power, la Consob e Fininvest-Mediaset su Premium che sfocierà in Tribunale. Già nel 2014 Tim avrebbe voluto vendere Persidera: anche allora ricevette una sola offerta da Clessidra, ritenuta bassa.

