Poste Italiane aderisce all'aumento di capitale di Anima Holding

Poste Italiane aderirà all’aumento di capitale della società di geestione del risparmio Anima Holding.



Il consiglio di amministrazione di Anima - informa un comunicato - ha ricevuto delega di attuazione dell’aumento per un importo fino a un massimo di 300 milioni da parte dell’assemblea straordinaria della stessa società svoltasi lo scorso 15 dicembre 2017. Poste Italiane – che detiene una partecipazione in Anima pari a circa il 10,04% – procederà quindi a sottoscrivere, secondo termini e modalità che saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione di Anima, le azioni di nuova emissione di Anima per la quota di sua spettanza.



Intanto il consiglio di amministrazione di Poste Italiane, tenutosi oggi, ha approvato lo svincolo dal Patrimonio BancoPosta di beni e rapporti giuridici in parte destinati a confluire in un patrimonio destinato alla monetica (i pagamenti tramite carta di credito) e ai servizi di pagamento che si intende costituire nell’ambito della controllata PosteMobile. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, una volta presentata l’istanza alla Banca d’Italia e ricevute le necessarie autorizzazioni: la sottoposizione all’Assemblea straordinaria degli azionisti di Poste Italiane della proposta di rimozione del vincolo di destinazione al Patrimonio BancoPosta dell’insieme di attività, beni e rapporti giuridici costituenti il ramo d’azienda inerente la monetica e i servizi di pagamento, che formerà parte del conferimento in natura in favore di PosteMobile; la costituzione, da parte di PosteMobile, di un patrimonio destinato – che include il citato ramo d’azienda – dedicato alla monetica e ai servizi di pagamento, tramite il quale la stessa PosteMobile possa operare quale Istituto di Moneta Elettronica (IMEL), continuando anche svolgere le attuali attività di operatore mobile virtuale.



La costituzione di un intermediario specializzato in ambito pagamenti, mobile e digitale, consentirà di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi di sviluppo nel comparto e di rafforzare il modello di servizio nei confronti della clientela retail, business e Pubblica Amministrazione.



