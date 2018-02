Premio per la Pubblicità Scientifica: vincono Acqua&Sapone, Volvo e Motta

Motta, Volvo e Acqua & Sapone insigniti del Premio per la Pubbilcità Scientifica in onore di Claude Hopkins. I tre brand il 26 gennaio scorso a Roma, presso il Palazzo dell’Informazione di Piazza Mastai a Roma, sede dell'Adnkronos, sono stati premiati nelle seguenti categorie: Brand Positioning, Targeting, Own the Media.



Premiata anche la rivista Acqua & Sapone quale miglior magazine di un brand. Secondo Al Ries, padre del Brand Positioning, le grandi marche si costruiscono con le Pubblic Relations e possedere i media è una strategia molto potente.



È arrivata anche in Europa la corrente di pubblicitari ‘non’ creativi che promette di sconvolgere gli equilibri del mondo dell’advertising. Cosimo Errede, autore del libro “La Grande Truffa della Pubblicità”, ha presentato il Premio per chiedere “pari dignità” per la pubblicità scientifica, rispetto alla classica pubblicità basata sulla creatività fine a sé stessa.



La pubblicità deve essere uno strumento di vendita. Per questo è stata creata. Quale imprenditore o manager manderebbe i propri venditori a ballare e canticchiare canzoncine di fronte al proprio potenziale cliente? La pubblicità è un venditore che si rivolge a molte persone contemporaneamente.



Eppure viene mandata “al fronte” in abiti sgargianti ed al suono di trombette stonate. Quale appeal può avere - nel lungo periodo - nella mente del potenziale acquirente? Questo non significa che la pubblicità di immagine non raggiunge i propri obiettivi. Anch’essa ha una sua funzione ed una propria utilità. E queste sono per lo più correlate alla soddisfazione di vedere il proprio lavoro come una vera e propria opera d’arte, piuttosto che come uno strumento di vendita. Ma la pubblcità che funziona di più è quella scientifica, cioè che spiega e ribadisce il perché un cliente deve scegliere quel prodotto anziché uno concorrente.



I 3 PREMIATI



• Categoria Own the Media



MAGAZINE: Acqua & Sapone



AGENZIA: Medium



BRAND: Acqua & Sapone



NAZIONE: Italia





Premia l’azienda che ha interpretato al meglio l’insegnamento di Al Ries secondo il quale “i Brand si costruiscono con le Relazioni Pubbliche”



• Categoria Brand Positioning



CAMPAGNA: Survivor Sales Agents



AGENZIA: We Believers - New York



BRAND: Volvo



NAZIONE: USA





Premia la campagna che meglio ha ribadito il proprio Posizionamento nella mente dei consumatori



• Categoria Targeting



CAMPAGNA: Panettone Natale 2016



AGENZIA: Saatchi & Saatchi



BRAND: Motta (Bauli)



NAZIONE: Italia



Premia la campagna che con maggiore efficacia ha selezionato il proprio pubblico escludendo quello non in target

