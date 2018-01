Pubblica amministrazione, nel 2018 assunzioni e concorsi con nuove regole

Il 2018 dovrebbe essere movimentato sul fronte delle assunzioni nella P.a, anche perché sarebbero circa 80 mila le uscite da rimpiazzare, seppure nei limiti del turnover. Con lo scoccare del 2018 parte anche il piano triennale per la stabilizzazione di 50 mila precari storici. La manovra ha inoltre stanziato risorse ad hoc per la scuola e la ricerca. Cambieranno però le regole. Sono attese le linee guida della ministra Madia sulle novità per i concorsi dopo la riforma P.a: si va verso selezioni mirate e meno frammentarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA