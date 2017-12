Redditi, le due Italie: nel Mezzogiorno sono più bassi del 35%

Oltre 21 mila euro medi di reddito disponibile per abitante al Nord contro i 13.500 del Mezzogiorno. L’Italia raccontata dall’Istat nella sua analisi sui conti economici territoriali - appena aggiornata al 2016 - è sempre quella che conosciamo e le variazioni da un anno all’altro non possono certo cambiare la situazione. Il divario tra le due aree del Paese è di oltre il 35 per cento ma considerando le singole Regioni diventa ancora più vistoso: si va dai 24.500 euro della Provincia autonoma di Bolzano ai...





CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal quotidiano

Le edizioni del giornale ogni giorno su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali: USERNAME PASSWORD