Salario minimo, proposte per una platea di 1,2 milioni di lavoratori

Uno dei motivi per cui in Italia non esiste un salario minimo legale è la storica opposizione dei sindacati, secondo i quali questo strumento metterebbe a rischio la contrattazione, in un Paese in cui le retribuzioni dei lavoratori sono state tradizionalmente decise nella trattativa tra imprese e rappresentanti dei dipendenti. La fissazione di un livello retributivo di base faceva parte delle linee guida del Jobs Act, ma poi era rimasta sulla carta: ora il Partito democratico la mette al centro del proprio programma per la prossima...





CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal quotidiano

Le edizioni del giornale ogni giorno su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali: USERNAME PASSWORD