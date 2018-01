La start up Engagigo si rifinanzia per puntare sullo sviluppo di Endu, piattaforma per running e ciclismo

La start up Engagigo si rifinanzia per puntare sul lancio e lo sviluppo di Endu, piattaforma digitale leader in Italia per le iscrizioni agli eventi di running, ciclismo, triathlon e di altri sport outdoor. Grazie alla chiusura di un round di finanziamento da 1 milione di euro, la nuova piattaforma nata per la condivisione di servizi, informazioni ed esperienze dedicate agli sport di endurance e outdoor, potrà rafforzare la sua struttura, ampliare la rete di timer e partner commerciali e diventare un vero riferimento per tutto il mondo che ruota intorno proprio agli sport di endurance.



Endu ha rilevato da Sdam, società leader nel cronometraggio sportivo, tutte le attività digitali e, oltre che sulla propria piattaforma tecnologica, conta su un pool di partner, come le società del network MySdam. Così si spiega la customer base di 400.000 sportivi e 1.400 eventi con servizi come la promozione e la vendita delle iscrizioni, la pubblicazione delle classifiche, e i servizi fotografici. Dietro la sfida di Engagigo c’è un gruppo di investitori che comprende tre veicoli di investimento in nuove aziende digitali come Borealis Tech Ventures, Boost Heroes e CapitalB! e una decina di bunisess angels di alto profilo.



«Siamo molto orgogliosi del risultato del round di finanziamento. L’investimento è destinato alla crescita del team, che contaoggi già 14 persone, allo sviluppo ulteriore della piattaforma tecnologica e al consolidamento del mercato italiano», ha commentato il ceo di Engagigo, Andrea Balestrieri.

