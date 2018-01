Il miglior Paese al mondo? La Svizzera. Trudeau il leader più stimato

Qual è il miglior paese al mondo? Quello che ha la migliore performance economica, ma anche di qualità di vita; quello dove i cittadini si sentono più sicuri e dove è più facile trovare un lavoro adeguato alle proprie aspettative; quello dove la classe politica è seria e stimata e gli imprenditori sono all'avanguardia? Magari tutte queste cose insieme non le troviamo da nessuna parte, ma c'è uno studio - realizzato da Y&R BAV Group, U.S. News & World Report, e Wharton School della University of Pennsylvania - che ha messo insieme tutti questi criteri (e anche altri), li ha applicati a 80 paesi nel mondo, ha intervistato 21.000 persone, e alla fine ha stilato la sua classifica.



Si chiama Best Countries 2018 Report, è alla sua terza edizione, ed è stato presentato al forum che si sta svolgendo a Davos. E mai luogo era più appropriato, visto che al primo posto in assoluto c'è proprio la Svizzera. Ha conquistato il podio (ed è il secondo anno consecutivo) per la sua reputazione di lunga data per la neutralità politica e la stabilità economica. Al secondo posto c'è il Canada che, sotto l'amministrazione del premier Trudeau, si è guadagnato la reputazione di essere il primo paese che offre un'ottima qualità di vita e il quarto per la qualità della cittadinanza. Sul podio, al terzo posto, troviamo poi la Germania (salita di un gradino rispetto allo scorso anno): il paese eccelle nel campo dell'imprenditorialità e della progressività, inoltre ha un ottimo mercato del lavoro. A contribuire alla buona reputazione di Canada e Germania sono sicuramente i rispettivi leader. Quest'anno, infatti, il rapporto per la prima volta stila una classifica anche dei leader più stimati al mondo: al top ci sono proprio Justin Trudeau e Angela Merkel. All'estremo opposto, ovvero in fondo alla classifica come personaggi che hanno raccolto le maggiori disapprovazioni, invece ci sono Donald Trump e Vladimir Putin. Tra i top business leader, Eric Schmidt presidente esecutivo di Alphabet, casa-madre di Google, è risultato il più stimato.



Ma torniamo ai Paesi. Al quarto posto c'è la Gran Bretagna, che scende di un gradino, un segnale della mancanza di fiducia nel suo potere economico post-Brexit. Il Giappone resta quinto, grazie a punteggi molto alti per imprenditorialità, economie emergenti e tradizione. Seguono Svezia e Australia. Gli Stati Uniti si piazzano all'ottavo posto (dal settimo): è diminuita la percezione degli USA come paese politicamente stabile, democratico e aperto. Tuttavia rimane la percezione che siano la nazione più potente per il terzo anno di fila, seguita dalla Russia al 2° posto. Chiudono la classifica dei top ten, Francia e Olanda rispettivamente nona e decima.

E L'Italia? Il nostro Paese è fuori dai top ten. Si posiziona infatti al quindicesimo posto. Una posizione conquistata soprattutto per l'eredità del passato, ovvero l'importanza del patrimonio culturale e storico. A livello settoriale però l'Italia conquista ben tre primi posti: food, moda e tendenza.

