Telecom, esodi e nuove assunzioni: nel 2018 a casa in 4.500 con la Fornero

Parte la trattativa sugli esuberi in Telecom Italia. Un piano triennale di ristrutturazione delle risorse umane che nell'ipotesi massima prevede fino a 11-12 mila esuberi, da gestire con prepensionamenti ex legge Fornero ed esodi incentivati, ma soprattutto in accordo con il sindacato. Allo stesso tempo scatteranno nuove assunzioni di giovani e tutta una serie di iniziative di riqualificazione professionale in un'ottica - è scritto nel piano consegnato dal gruppo di tlc ai sindacati - di modernizzazione e digitalizzazione di...





