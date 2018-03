Telecom, in campo il fondo Elliott. I titoli balzano a Piazza Affari

Balzo di Telecom Italia (Tim) a Piazza Affari dopo le indiscrezioni su l fondo Elliott Management del finanziere Paul Singer che avrebbe acquistato il 6% del capitale della società per ottenere una posizione di rilievo all'interno del consiglio di amministrazione e contrastare la gestione Vivendi .



Il titolo del gruppo telefonico sale del 4%.



Il fondo Elliott, secondo quanto riportatoieri dall'agenzia Bloomberg, sta accumulando quote in Tim per cercare di contrastare la modalità con cui Vivendi sta guidando la società e spingere per altri cambiamenti all'interno della società.



Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg, Elliott sarebbe preoccupato del calo delle azioni di Telecom e della sua performance finanziaria da quando Vivendi ha assunto il controllo del consiglio di amministrazione. L'assemblea annuale di Telecom Italia è in calendario il prossimo 24 aprile e in quella occasione Elliott potrebbe presentare i suoi candidati al consiglio di amministrazione. Il fondo Elliott è diventato uno dei più impegnati azionisti attivi sul mercato.





