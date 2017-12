Collocati Cct per 2 miliardi e Btp per quasi 5

Il Tesoro ha collocato Cct a scadenza 7 anni e cedola allo 0,342% per 2 miliardi di euro, registrando richieste per 3,35 miliardi. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che, nel contempo, sono stati assegnati Btp per quasi 5 miliardi. Nel dettaglio sono stati collocati Btp quinquennali con cedola 0,9% per 2,413 miliardi a fronte di richieste per 4,2 miliardi, Btp decennali con cedola 2,05% per 1,5 miliardi a fronte di richieste per 2,729 miliardi e Btp decennali a cedola 2,2% per 1 miliardo a fronte di richieste per 2,187 miliardi. Complessivamente le richieste sui vari titoli di Stato hanno superato l'offerta di oltre 5,5 miliardi di euro.

