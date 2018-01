Tim, Calenda spinge per lo spin off della rete

Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda è convinto che sarebbe bene se Tim separasse i servizi dalla rete. «La mia opinione è molto chiara, penso che dovremmo avere due entità legali, separate, sul mercato» ha detto a Bloomberg Television, aggiungendo che nell'azienda «stanno studiando le varie possibilità e opportunità». Calenda ha dichiarato di essere in discussione con Tim «per definire il perimetro della rete che non è affatto facile». Sul tema dello spinoff la società è in contatto con Agcom «che è la loro controparte principale per quanto riguarda lo spinoff», aggiungendo che «è un'operazione molto importante e ci vorrà del tempo per completare».

