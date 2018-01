La borsa di Tokyo ai massimi dal 1992

Borsa di Tokyo ai massimi da un trentennio. L'anno 2018 si avvia all'insegna dell'ottimismo per la borsa di Tokyo che ha riaperto i battenti soltanto oggi dopo la lunga pausa per le festività natalizie. L'indice Nikkei ha terminato la seduta con un rialzo del 3,26% a 23.506 punti, picco degli ultimi 26 anni. L'indice più ampio Topix è salito del 2,55% a 1.863,32 punti.



Le altre principali borse asiatiche continuano la serie di sedute positive, raggiungendo i massimi da un decennio anni, grazie ai buoni dati economici arrivati dagli Usa e dalla Cina, ma anche dall'Europa (in particolare la Germania) rafforzando l'idea tra gli investitori di una crescita globale più solida.









